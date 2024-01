"Nowy rząd w pełni zdeterminowany". KE zabiera głos w sprawie Polski

Reynders został zapytany o to, dlaczego KE nie reaguje na - jak to nazwał reporter Telewizji Trwam - bezprawne działania obecnego rządu. - Przede wszystkim, od lat wyjaśniamy, że obawy, które mamy wobec praworządności w Polsce zostały zapisane. To, co teraz staramy się zrobić, to zobaczyć czy jest możliwość przywrócenia praworządności. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe decyzje, które mogą być podjęte także przez nowy rząd. Na teraz analizujemy sytuację - podkreślił.