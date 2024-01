"Parszywa dwunastka z Davos". Duda "wyróżniony"

"Ale Duda jest człowiekiem dnia wczorajszego. Jako ostatni z nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, która została zmieciona z urzędu w zeszłym roku, Duda trzyma się kurczowo własnego znaczenia, robiąc wszystko, co w jego mocy, aby działać jako spoiler przeciwko rządowi Donalda Tuska, wykorzystując swoje uprawnienia weta i ukrywając skazanych ustawodawców. Wszystko po to, by powiedzieć: Kiedy spotkasz prezydenta Dudę w Davos, nie zakładaj, że mówi w imieniu Polski" - podkreśla.