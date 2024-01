Wiadomo, od kiedy nauczyciele dostaną podwyżki. Minister podała datę

- Od marca na konta nauczycieli będą trafiały pensje po podwyżkach, z wyrównaniem za styczeń i luty - powiedziała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Zaznaczyła, że kolejny ruch w tej sprawie "jest po stronie prezydenta". - Gdyby prezydent nie zabawiał się w wetowanie ustawy okołobudżetowej, już byśmy byli w tym miejscu, że cała droga proceduralna, dotycząca rozporządzeń, by wychodziła i nauczyciele już by mogli liczyć na połowę lutego, a tak trzeba będzie chwilkę zaczekać. Natomiast te podwyżki są zabezpieczone, przyjdą z wyrównaniem - podkreśliła szefowa MEN. Dopytywana, jakie to będą konkretne pieniądze, jeśli chodzi o poszczególne stopnie nauczycieli, odpowiedziała: "To jest pomiędzy 30 a 33 proc.".