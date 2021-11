Pijany jechał pod prąd i uderzył w drzewo. Nieoficjalnie - to syn prezydenta Olsztyna

Między innymi do dwóch lat pozbawienia wolności grozi 36-latkowi, który jadąc pod prąd, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Badanie alkomatem w organizmie kierującego wykazało 1,7 promila alkoholu. Wedle nieoficjalnych doniesień mężczyzna to syn prezydenta Olsztyna.