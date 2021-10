Wojciech Maksymowicz przerywa milczenie. Twierdzi, że błędu medycznego nie było

- Nie byłem stroną procesu cywilnego, który państwo opisali, dlatego nie będę tego komentował. Jeżeli macie państwo pytania, to stroną był szpital, proszę zadać pytanie szpitalowi – mówi w rozmowie z WP Maksymowicz. Profesor jednocześnie twierdzi, że według niego w opisywanej sprawie nie doszło do błędu medycznego, choć mówi to w kontekście działań swojego kolegi z sali operacyjnej, a nie kwestii swojej nieobecności podczas operacji.