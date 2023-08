"Pięta achillesowa NATO". Polska przyznaje, że to newralgiczne punkty

Wojna w Ukrainie trwa. Sobota to 535. dzień rosyjskiej inwazji. Przesmyk Suwalski w Polsce jest uważany za najsłabszy punkt NATO w Europie. Niemiecki portal Die Welt określa go nawet "piętą achillesową NATO, gdzie ochrona przed Putinem jest prawie niemożliwa". - To newralgiczne punkty, właśnie dlatego wzmacniamy i rozbudowujemy stacjonujące tam jednostki - przyznał w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.