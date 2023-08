Eksperci: Rosja nie jest w stanie przerzucić większych oddziałów na swoje zachodnie granice

Rosja na Ukrainie poniosła znaczne straty w walkach

Z kolei według szefa departamentu ds. Rosji w fińskiej Akademii Obrony, ppłk. Simo Pesu, Rosja na Ukrainie poniosła znaczne straty w walkach (głównie w wyniku ostrzałów artyleryjskich) i przeszła do defensywy, ale jej strat nie da się wiarygodnie oszacować. Oficer podkreślił przy tym, że o ile Rosja jest wciąż zdolna do ciągłych ataków rakietowych czy dronami na cele cywilne oraz infrastrukturę, to państwo-agresor do osiągnięcia swoich zamiarów, potrzebuje "sił wielokrotnie większych" od państwa, na które napada.