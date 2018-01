Pierwszy sondaż prezydencki w 2018 roku. Jak wypadł Duda?

Minął kolejny miesiąc prezydentury Andrzej Dudy. Czy Polacy są z niego zadowoleni, czy na jego miejscu widzą kogoś innego? Okazuje się, że pozycja obecnego prezydenta jest silna i stabilna, więc wszystko wskazuje na to, że pozostałby na stanowisku na następną kadencję. Ma jednak rywali.

Wybory prezydenckie dopiero za dwa lata. Do tego czasu może dużo się zmienić, ale dzisiaj Duda nie ma sobie równych. Choć spora część badanych chciałaby, by miejsce obecnego prezydenta zajął Donald Tusk , różnica w liczbie wskazań nie jest mała. Jako głowę państwa szefa Rady Europejskiej widzi 21 proc. ankietowanych.

Duda ma sporą moc?

Jak powiedziała redaktor naczelna Telewizji Republika Dorota Kania, "z nieoficjalnych informacji wiadomo, że dymisji Antoniego Macierewicza domagał się prezydenta Andrzej Duda". - Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w BBN, sprawę gen. Kraszewskiego, przywołuje to najgorsze skojarzenia - podkreśliła.