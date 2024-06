Pierwszy problem z "Tarczą Wschód". "Tu nikogo jeszcze nie było"

- Znam rolnika, który ma dwa hektary ziemi przy samej granicznej barierze z Białorusią. Gdyby chciano budować linię umocnień, to on musiałby pierwszy ustąpić z posesji. Nikogo z urzędników jeszcze nie było, nikt nie pyta, więc na razie zakładam, że "Tarcza Wschód" to hasło i może skończyć się na gadaniu - mówi WP Marian Kaczmarczyk, działacz rolniczy z nadgranicznej wsi Bobrówka. Dodaje, że w jego regionie "wrzawy nie było", co ma oznaczać, iż mało kto wierzy w realność deklaracji polityków.