Wojsko odpowiada. Naukowiec z Białowieży skrytykował armię i jej "obozowiska bezdomnych"

Dodaje, iż trudno jej odnosić się do zdjęć, co do których nie ma pewności, kiedy i gdzie zostały wykonane. - Możemy opierać się jedynie na faktach. Na co dzień żołnierze WZZ Podlasie stacjonują w kilku miasteczkach kontenerowych wyposażonych w kuchnie polowe, stołówki, klimatyzowane i ogrzewane kontenery mieszkalne, siłownie, pralnie, toalety i łazienki - zapewnia. Dodaje, że improwizowane schronienia powstawały tam, gdzie trudno o wjazd ciężkich aut z zaopatrzeniem.