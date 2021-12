"Pieniądze za praworządność" coraz bliżej Polski. "Władza musi wybrać: unijne środki albo polityczny wpływ na sądy"

Solidarna Polska wypomina premierowi "mieliśmy rację"

Do opinii Rzecznika Generalnego TSUE skrajnie krytycznie odnoszą się posłowie Solidarnej Polski, w tym wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Niestety, to przed czym przed rokiem przestrzegaliśmy staje się faktem. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE jasno dąży do usankcjonowania pozatraktatowego mechanizmu warunkowości. Zaufanie unijnym instytucjom, że będą zdolne do samoograniczenia, było naiwnością" – napisał polityk, który jednocześnie dodaje, że "to rozbój na praworządności, której unijne instytucje chcą bronić".