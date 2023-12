"Permanentny konflikt". Tusk zagrał Dudzie na nosie

- Teraz będzie już tak stale. Przez najbliższe 1,5 roku będziemy mieli permanentny konflikt rządu z prezydentem. Zobaczymy, jakie to formy może dalej przybrać. Na razie to łagodny ostrzał i wygląda na to, że skończy się sympatycznie - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.