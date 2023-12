Postawił TVP w stan likwidacji. Od razu lawina komentarzy

Nie brakuje też głosów po drugiej stronie politycznej barykady. "Pan Andrzej Duda doprowadził do postawienia w stan likwidacji mediów publicznych w Polsce. Panie prezydencie, słuchać to trzeba obywateli, a nie doradców i chłopców od Kaczyńskiego. To tak na przyszłość" - zwrócił się do prezydenta poseł Lewicy, Tomasz Trela.