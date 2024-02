Przełom ws. Kamińskiego? Mamy stanowisko PiS po informacji PKW

Sprawa wróci przy okazji wyborów do PE

Jak słyszymy, temat wróci przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zarówno Kamiński, jak i Wąsik mają być w nich kandydatami PiS. Jeśli dostaną się do PE, ich miejsca w Sejmie mają zająć kolejni kandydaci PiS z list wyborczych. Wtedy temat zostanie uznany za zamknięty. Do tego czasu PiS chce, by ławy poselskie Kamińskiego i Wąsika były puste.