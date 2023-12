Monika Pawłowska za Mariusza Kamińskiego. Była posłanka Lewicy może znów zostać posłem

Pawłowska startowała z list PiS w wyborach do Sejmu z czwartego miejsca na liście. Osiągnęła jednak dopiero ósmy wynik na liście PiS, a posłów tej partii z okręgu chełmskiego dostało się do Sejmu siedmiu. Pawłowska zatem jest kolejna po Kamińskim do objęcia mandatu.