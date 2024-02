Przejmie mandat po Kamińskim? "Siedem dni na odpowiedź"

Monika Pawłowska była członkinią SLD, a następnie trafiła do Wiosny Roberta Biedronia. W 2019 roku dostała się do Sejmu z list Lewicy. W 2021 roku wystąpiła z Lewicy i przeszła do Porozumienia. Kilka miesięcy później przeszła do klubu Prawa i Sprawiedliwości. W 2023 roku startowała z list PiS do Sejmu, jednak nie zdobyła mandatu.