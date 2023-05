Paweł Kapusta: To nie bubel, to cynizm [OPINIA]

Legislacyjny śmietnik

O tym, dlaczego ta ustawa to legislacyjny śmietnik, doskonale pisał kilka dni temu na naszych łamach redaktor Patryk Słowik - odsyłam do jego tekstu. To druzgocąca analiza, która powinna być wyrzutem sumienia i biletem w kierunku "margines publicznego życia" dla wszystkich, którzy przyłożyli rękę do wprowadzenia takiego bubla. Absurdalnego, wewnętrznie sprzecznego, miejscami nielogicznego, łamiącego wszelkie standardy demokratyczne i prawne. W normalnej robocie za taką fuszerkę dostaje się wypowiedzenie.