Papież leci na Węgry. "Logiczna konsekwencja"

Papież Franciszek w kwietniu ma udać się na Węgry. - To logiczna konsekwencja tego, co mówi papież w ciągu ostatnich lat czy miesięcy. Wizja świata według papieża Franciszka jest trochę inna niż to, czego my pragniemy jako Polska czy NATO. Papież nie zgadza się na świat jednobiegunowy, w którym decydującą rolę mają stany zjednoczone. Pochodzi z Argentyny i prezentuje południowoamerykańskie spojrzenie na świat - komentował w programie "Newsroom WP" ks. prof. Andrzej Kobyliński. - Zauważmy, że Węgry jeszcze nie wyraziły zgody na przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO. To Węgry zablokowały umieszczenie patriarchy Cyryla na liście sankcyjnej. Prorosyjskich działań Węgier jest dużo. Wcześniej planowano czterodniową pielgrzymkę na Węgry. Skrócono ją do trzech dni. Z programu wypadł wyjazd papieża z Budapesztu do granicy. To część strategii dyplomatycznej Watykanu. Watykan ma często inną wizję świata niż polska racja stanu i NATO. Watykan jest w dobrych relacjach z tzw. globalnym południem, czyli biednymi krajami Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Większa część tego globalnego południa sympatyzuje z Rosją. Przeczytałem wiele światowych komentarzy w kontekście działań Stolicy Apostolskiej dla Ukrainy. Wielu komentatorów podkreśla dwie dobre rzeczy: działalność humanitarną (w tym polskiego kardynała Konrada Krajewskiego) oraz zaangażowanie papieża na rzecz wymiany jeńców. W ostatnich miesiącach doszło do wymiany setek jeśli nie tysięcy jeńców, w którą był zaangażowany papież Franciszek - dodał.