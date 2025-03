Oto rosyjski plan obliczony na chciwość Trumpa. Putin chce dużej umowy

Władimir Putin chce podpisania szerszej umowy gospodarczej z USA, zanim dojdzie do zawieszenia broni w Ukrainie - wynika z nieoficjalnych informacji amerykańskich mediów po spotkaniu negocjatorów w Arabii Saudyjskiej. W Rosji już wylicza się konkretne interesy, m.in. dostęp do części zamiennych do samolotów Boeing czy powrót amerykańskich firm na rynek Rosji.