Rosja. MSZ o liście "krajów nieprzyjaznych". Wśród nich USA

23 kwietnia prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o odpowiedzi Rosji na "nieprzyjazne działania innych państw". Dokument ogranicza możliwość zatrudniania przez ambasady i konsulaty takich krajów obywateli Rosji. Putin wskazał, by listę "nieprzyjaznych" krajów określił rząd Rosji .

W reakcji na kolejne sankcje nałożone przez amerykańską administrację Rosja zaleciła m.in. ambasadorowi USA w Moskwie, by udał się na konsultacje do swego kraju. Z kolei w Waszyngtonie nie ma ambasadora Rosji Anatolija Antonowa, który odjechał z USA w marcu na konsultacje do Moskwy.