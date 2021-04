Władimir Putin spotka się z Joe Bidenem. Wyznaczono potencjalną datę

Waszyngton będzie chciał podjął tematy granicy rosyjsko-ukraińskiej, ostatnich ruchów wojsk rosyjskich oraz kwestię uwięzienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow w rozmowie z agencją zaznacza, że żadna "twarda" decyzja póki co nie zapadła.

Organizacja spotkania liderów Rosji i USA wyszła ze strony Białego Domu . Podczas rozmowy telefonicznej Joe Biden zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie "w najbliższych miesiącach w państwie trzecim". Celem spotkania miałoby być "omówienie pełnego zakresu problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja". Nadal nie wiadomo, w jakim kraju miałoby dojść do spotkania obu liderów.

Póki co Putin i Biden mieli okazję do "wirtualnej rozmowy" podczas szczytu klimatycznego organizowanego w Światowym Dniu Ziemi przez Biały Dom. Podczas rozmów doszło do wpadki technicznej - w trakcie przemówienia prezydenta Francji Emmanuela Macrona zostało nagle przerwane. Głos niespodziewanie oddano Władimirowi Putinowi.