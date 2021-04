Joe Biden zaproponował Władimirowi Putinowi szczyt USA-Rosja

Biden zaproponował również Putinowi zorganizowanie szczytu obu państw. Miałby się on odbyć w "najbliższych miesiącach w państwie trzecim". Celem spotkania miałoby być "omówienie pełnego zakresu problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja".

Rosja: Stany Zjednoczone są naszym przeciwnikiem

Sekretarz stanu USA Antony Blinken, który we wtorek odbył w Brukseli rozmowy z przywódcami NATO i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, stwierdził, że Stany Zjednoczone zdecydowanie opowiadają się za Ukrainą .

Blinken powiedział również, że chętnie podyskutuje na temat ambicji Kijowa, by pewnego dnia wstąpić do NATO - chociaż Francja i Niemcy od dawna obawiają się, że włączenie byłej republiki radzieckiej do zachodniego sojuszu zantagonizuje Rosję.