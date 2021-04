Ukraina. Zełenski o działaniach Rosji. "Do interwencji może dojść w każdej chwili"

Sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej jest coraz poważniejsza. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że do interwencji ze strony Rosji może dojść każdego dnia i jest ona bardzo prawdopodobna. Zapewnił, że Ukraina jest na nią gotowa. - Oni są gotowi, ale my też - podkreślił.

Zełenski uznał, że prezydent USA Joe Biden powinien robić więcej, by odstraszyć Rosję i pomóc w zakończeniu tego konfliktu. W działaniach, których by oczekiwał od USA, wymienił "więcej broni, więcej pieniędzy na walkę i - w szczególności - więcej wsparcia na rzecz wstąpienia do NATO".