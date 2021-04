Putin gromadzi armię przy granicy z Ukrainą. Generał Stróżyk "rozgryzł" plan

Eskalację napięcia na granicy między Rosją a Ukrainą skomentował w programie "Newsroom" WP generał Jarosław Stróżyk. – Sytuacja jest w jakimś stopniu stabilna o tyle, że prezydent Putin chce troszeczkę odgrzać ten zamrożony konflikt. Prezydent Putin jest mistrzem takich zamrożonych konfliktów, wykorzystywania ich w odpowiednim i dogodnym momencie – stwierdził. Jak dodał, sytuację tę postrzega "głównie jako rywalizację z USA, a także rywalizację personalną z prezydentem Bidenem". - Czy też wymianę ciosów osobistych - uściślił. Jego zdaniem, w tej chwili Putin chce "stestować te siły polityczne i militarne USA". - To jest gra na wiele stron - zauważa. - Dla mnie to jest jeden z ważniejszych aspektów tego napięcia. Z drugiej strony prezydent Zełenski (prezydent Ukrainy - red.) chciałby także uzyskać największe wsparcie Zachodu, więc obydwaj panowie grają trochę na rynek wewnętrzny - stwierdził gen. Stróżyk. Podkreślił jednak, że mimo wszystko to, co się dzieje, jest niebezpieczne.

