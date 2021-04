Czechy wydalą kolejnych pracowników ambasady Rosji

Wcześniej nowy minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulhanek zażądał, by do południa w czwartek Rosja zezwoliła na powrót do Moskwy dwudziestu wydalonym niedawno czeskim dyplomatom. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, Czechy zredukują skład personalny ambasady rosyjskiej w Pradze do poziomu, który będzie odpowiadał obecnej sytuacji w ambasadzie Czech w Moskwie. W praktyce oznacza to, że Czesi chcą wydalić z Pragi jeszcze 70 dyplomatów.