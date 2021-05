Oto odpowiedź opozycji na Polski Ład. Wiemy, co poprze KO

- Jeśli mówimy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, to oczywiście Koalicja Obywatelska taką ustawę poprze. Pod warunkiem, że nie będą tam zaszyte inne rzeczy, jak podniesienie podatku dochodowego dla przedsiębiorców o 9 proc. - zadeklarowała posłanka PO Izabela Leszczyna w programie "Tłit". Jak dodała, KO podniesie również rękę za podwyższeniem drugiego progu podatkowego. Leszczyna poinformowała, że jesienią KO szykuje podobne wystąpienie jak PiS, podczas którego przedstawi swoje propozycje programowe. - Ale nie będziemy ścigać się z PiS-em na to, kto wyda więcej pieniędzy i na propagandowe show - zaznaczyła posłanka. - PO skończyła dużą akcję wśród wszystkich swoich członków, we wszystkich regionach. Mamy gotową deklarację ideową. Przyjmie ją zarząd, przyjmie ją Rada Krajowa, bądź konwencja i na tej podstawie budujemy program PO i KO. Na pewno nie będziemy podnosić podatków dla przedsiębiorców. I tę złą decyzję, jeśli dojdziemy do władzy, będziemy chcieli odwrócić - zapowiedziała Leszczyna.