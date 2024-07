Ostre słowa Sikorskiego w stronę Orbana. "Emanuje egoizmem"

Rosja zagrożeniem nie tylko dla Polski

W wywiadzie dla Visegrad Insight Sikorski podkreślił, że kraje wschodniej flanki UE, które mają mniejsze środki, nie powinny finansować obrony bogatszych państw. - Jeśli zgodzimy się, że Putin stanowi zagrożenie dla całej Europy, ponieważ wysyła szwadrony śmierci po całej Europie, rekrutuje podpalaczy, którzy sieją zniszczenie w całej Europie; atakuje sieci cybernetyczne, grozi bronią jądrową, stosuje szantaż energetyczny, wysyła uchodźców, którzy przemieszczają się, ostatecznie, nie tylko do Polski, ale dalej, to jest to wspólne zagrożenie - powiedział minister.