Orban ostro o Polsce. "Takiej hipokryzji nie widziałem"

O byłym prezydencie USA, który liczy na powrót do Białego Domu po listopadowych wyborach, Orban mówił w superlatywach. Trump - według niego - rozumie obecne wyzwania, chce doprowadzić do pokoju na Ukrainie, a także przywrócenia USA statusu państwa narodowego i "dlatego demokraci chcą go zabić".