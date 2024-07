Zełenski miał prosić Orbana o pomoc. Szukał dojścia do Trumpa

Co Trump zrobiłby z Ukrainą?

Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o amerykańskiej polityce wobec Ukrainy. Przekonywał swego czasu, że jeśli zostałby prezydentem, to wojna skończyłaby się niemal natychmiastowo. Z kolei jego kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance stwierdził, że "nie obchodzi go, co się stanie z Ukrainą".