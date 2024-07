Orban zarabia 9,5 razy więcej niż przeciętny Węgier. Jak wypada Tusk?

Politycy od zawsze zarabiali sumy nieporównywalne z zarobkami zwykłych ludzi. Tym razem jednak Viktor Orban rozbił bank - jak wynika z danych przedstawionych przez VSquare, węgierski premier otrzymuje najwyższą pensję w Unii Europejskiej w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Rocznie to bagatela 191 702 euro brutto, co oznacza, że zarobki Orbana są 9,5 razy większe od średniej krajowej na Węgrzech.