Die Welt: strach przed powtórką "scenariusza Dudy"

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki uważa się za "atrakcyjnego dla młodzieży" i chętnie podkreśla to, jak jest wysportowany – relacjonuje w gazecie "Welt am Sonntag" jej warszawski korespondent Philipp Fritz. Przypomina, że 41-letni Nawrocki faktycznie był piłkarzem i bokserem.

"Welt am Sonntag" cytuje politologa Stefana Garszteckiego z Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, który przestrzega, że wynik wyborów prezydenckich w Polsce wcale nie jest przesądzony. Jego zdaniem możliwy jest "scenariusz Dudy". W 2015 roku obecny prezydent Andrzej Duda został nieoczekiwanie wystawiony przez PiS jako kandydat na prezydenta. 43-letni wówczas mało znany polityk zmierzył się z ówczesnym prezydentem Bronisławem Komorowskim, który był "pewien zwycięstwa, a na końcu przegrał z Dudą".

Spisywanie Nawrockiego na straty byłoby przedwczesne, bo "scenariusz Dudy" pokazuje, jak w drugiej turze mogą przesunąć się głosy - czytamy. "Nie jest jasne, na kogo zagłosują wyborcy mniejszych partii. Ale sympatycy Sławomira Mentzena, lidera skrajnie prawicowej Konfederacji, raczej przejdą do obozu Nawrockiego niż oddadzą głos na liberała Trzaskowskiego" – pisze "Welt am Sonntag". I dodaje, że nie jest też pewne, jak zachowają się konserwatywni wyborcy Szymona Hołowni, a także lewicowej kandydatki Magdaleny Biejat. Politolog Stefan Garsztecki ocenia, że "obóz rządzący popełnił błąd, wystawiając aż trzech kandydatów".

"Nasuwa się także pytanie, jak rząd, który jest praktycznie sparaliżowany w polityce wewnętrznej, jest zdolny do działania w sprawach polityki zagranicznej. Polska, uznawana za kluczowy kraj europejski, jest jednym z ostatnich motorów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i wydaje ponad 4 procent PKB na obronę. To rekord w NATO. Położona na wschodniej flance Sojuszu jest niezastąpiona, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Obecnie Warszawa sprawuje przewodnictwo w radzie UE. Stabilna sytuacja w Polsce leży także w interesie Europy" – podkreśla Philipp Fritz.

Szef warszawskiego biura Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR) Piotr Buras ocenia w rozmowie z "Welt am Sonntag", że od wyniku wyborów prezydenckich w Polsce zależą "losy politycznego projektu Tuska". Przewiduje, że ewentualna porażka Rafała Trzaskowskiego spowoduje kryzys koalicji rządzącej i może dojść do przedterminowych wyborów parlamentarnych, po których do władzy powrócić mógłby PiS.