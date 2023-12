Orban rośnie w siłę. Pomógł rząd Morawieckiego

Ochłapy?

Viktor Orban zebrał ze stołu wszystkie karty, jakie pozwolono mu zebrać. Co prawda na gorszych warunkach niż wynegocjowała to Polska. W zakładach lotniczych ma połowę, Polska miałaby około 90 proc. udziałów. O 10 proc. mniej udziałów ma w zakładach zbrojeniowych, niż miało leżeć na stole w przypadku Polski, jednak dzięki Prawu i Sprawiedliwości są one na Węgrzech, nie - w Polsce.