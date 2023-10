Ponad milion dla fundacji związanej z Kukizem. Wiemy, na co poszły pieniądze

Zapytaliśmy o komentarz Pawła Kukiza. - Rada Fundacji, w której zasiadam, nie zajmuje się angażowaniem w realizację projektów. Ale akceptuje wnioski o przyznanie dotacji. Nie byłoby tych środków bez uprzedniej zgody Rady na złożenie wniosku. A moje słowa odnośnie korupcji w Ukrainie dotyczą problemu, który trawi to państwo od wielu lat. W szczególności na szczytach władzy i w państwowych instytucjach. Jeżdżę do Ukrainy od dawna. I nie mam wątpliwości, że to kraj do cna skorumpowany. Co nie znaczy, że zwykłym Ukraińcom nie trzeba pomagać - powiedział Wirtualnej Polsce Paweł Kukiz.