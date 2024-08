Operacja kurska. Czy Rosjanie szykują odpowiedź w barbarzyńskim stylu? "Zmiecie wszystko"

Prof. Żęgota sugeruje, że Rosjanie dotąd nie potrafili poradzić sobie z ukraińską akcją, ale operacja kurska nie spełniła jednak celu militarnego. - W tym kontekście rozumianego jako zmuszenie Rosji do skierowania znaczącej ilości wojsk w ten region. To miało odciążyć front w Donbasie. Tymczasem tam Rosjanie prą naprzód i prawdopodobnie dojdzie do bitwy o miasto Pokrowsk - ocenia ekspert.