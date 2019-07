Olecko. Zabójstwo 9-miesięcznej Blanki. Są wyniki kontroli MOPS-u

Są wyniki kontroli MOPS-u po śmierci 9-miesięcznej Blanki z Olecka. Okazuje się, że MOPS wydał negatywną opinię ws. oddania dziecka pod opiekę rodzicom. Mimo to, sąd zdecydował o tym, że Blanka wróciła do biologicznej matki.

Po wydaniu tej opinii odbyła się rozprawa, na której zdecydowano, że Blanka ma wrócić do biologicznej matki. Jak poinformował burmistrz Olecka, na tej rozprawie nie był obecny pracownik MOPS-u, który potem nie uzyskał uzasadnienia sądu w tej sprawie. Nie wiadomo również, dlaczego nie było zażalenia ws. tej decyzji ze strony MOPS-u.

- Gdy sąd zwrócił się o opinię ws. tego, czy 9-miesięczna Blanka powinna wrócić do matki biologicznej, MOPS wydały opinię negatywną - podkreślał burmistrz Olecka Karol Sobczak. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by pracownik socjalny zajmujący się rodziną zaniedbywał obowiązki.