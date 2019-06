Olecko. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad 9-miesięczną Blanką. Nowe fakty

Olecko. Nie żyje 9-miesięczna Blanka, która została skatowana. O zabójstwo są podejrzani rodzice dziecka. Na jaw wychodzą nowe fakty.

Do śmierci 9-miesięcznej dziewczynki doszło w piątek. W związku z tragedią zatrzymano rodziców niemowlęcia. W poniedziałek usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i wykorzystywania seksualnego. Zostali aresztowani na trzy miesiące. Rodzice nie przyznają się do winy, wcześniej nie byli karani.

Najmłodsze z dzieci - Blanka - miesiąc po urodzeniu została zabrana rodzicom przez sąd rodzinny. Dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej. Jednak w marcu wróciła do Anny W.

Co innego mówią bliscy dziewczynki. Rodzina zwraca uwagę na to, że wielokrotnie informowała odpowiednie służby o sytuacji w domu Blanki.

- Dzwoniliśmy do MOPS-u, dzwoniliśmy do Centrum Pomocy Rodzinie. Wielokrotnie jeździliśmy na policję, dzwoniliśmy na policję - powiedziała jedna z krewnych w rozmowie z TVN24.

- Znamy doskonale Annę W. Co prawda nie korzysta z opieki społecznej, ale pobiera zasiłki z rządowych programów. To właśnie na nasz wniosek sąd odebrał jej dziecko i przekazał do rodziny zastępczej. Kiedy było oddawane rodzicom, nikt nie zwracał się do nas o opinię w tej sprawie, nie mieliśmy na to wpływu – tłumaczyła Edyta Truszczyńska, kierownik MOPS w Olecku, cytowana przez "Super Express".