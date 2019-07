Zabójstwo Blanki z Olecka. Śledztwo przeniesione z Suwałk do Gdańska

Zastępca Prokuratora Generalnego podjął decyzję o przeniesieniu śledztw prowadzonych w sprawie śmierci 9-miesięcznej Blanki z Olecka do Gdańska. Nie wiadomo, jakie są przyczyny tej decyzji.

Oba śledztwa z prokuratury okręgowej w Suwałkach trafiły do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku - informuje rmf24.pl.

Pierwsze dochodzenie prowadzone do tej pory przez Prokurature Okręgową w Suwałkach, dotyczy okoliczności śmierci 9-miesięcznej Blanki. W drugim śledztwie prokuratorzy ustalają, czy publiczne instytucje zobowiązane do nadzoru nad rodziną dziewczynki, wypełniły prawidłowo swoje obowiązki. Chodzi o działania podejmowane między innymi przez sąd, policję, kuratora i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Ojciec dziewczynki Grzegorz W. został zwolniony z aresztu po tym jak do prokuratury dotarły m.in. wyniki badań DNA, które wykluczyły go jako sprawcę zbrodni. "Fakt" informował, że z badań wynika też, iż mężczyzna jedna. nie jest biologicznym ojcem Blanki.

Prokuratura ogłosiła, że to nie on jest sprawcą zbrodni, ale nadal nie oczyściła go z zarzutów w tej sprawie.