Tragiczna śmierć 9-miesięcznej Blanki. Ojciec dziecka wychodzi z aresztu

45-letni Grzegorz W. opuścił areszt - informuje RMF FM. To ojciec 9-miesięcznej Blanki, który jest podejrzewany o zamordowanie dziewczynki. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach nie udziela informacji w tej sprawie.



Mężczyzna w poniedziałek został przesłuchany w suwalskiej prokuraturze. Doszło także do konfrontacji z zatrzymaną i podejrzaną o ten sam czyn matką dziecka 36-letnią Anną W.

Zdaniem syna, ojciec ma "twarde alibi", bo tragicznego dnia wrócił od niego taksówką do swojego domu. Miał z niego nie wychodzić aż do następnego dnia, co podobno potwierdza monitoring.