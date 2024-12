Plaga pijanych kierowców? Policja podaje bilans z jednego dnia świąt

W tym dniu doszło też do 18 wypadków drogowych , w których zginęły dwie osoby, a 21 zostało rannych.

"W tegoroczne święta Bożego Narodzenia na terenie całego kraju funkcjonariusze policji zatrzymali już blisko 350 nietrzeźwych kierujących. Z policyjnego doświadczenia wynika, że ludzie ci sami wcześniej raczej nie pili. Ktoś ich do tego alkoholu namawiał, ktoś polewał i - co najgorsze - nikt nie protestował, gdy za kierownicę wsiadali. Świętując, warto to przemyśleć, zanim będzie za późno" - napisał.