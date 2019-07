Tragiczna śmierć 9-miesięcznej Blanki. Syn broni ojca dziewczynki: "Ma twarde alibi"

- Prokurator mi powiedział, że na tatę nie mają żadnych dowodów oprócz pomówień i czekają tylko na wyniki badań DNA w sprawie gwałtu - powiedział syn Grzegorza W., podejrzanego zabójstwo 9-miesięcznej Blanki z Olecka. Według nieoficjalnych informacji zatrzymano trzecią osobę podejrzewaną o zamordowanie dziewczynki.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Polsat News, policja zatrzymała kolejną osobę. To 50-letni mężczyzna z Suwałk. Miał on przez ostatnie miesiące utrzymywać kontakt z Anną W. i przebywać w jej domu.

"Chciała go w to wkręcić"

Zdaniem syna, ojciec ma "twarde alibi", bo tego tragicznego dnia taksówką wrócił od syna do swojego domu. Miał z niego nie wychodzić do następnego dnia, co podobno potwierdza monitoring.

- Prokurator powiedział mi, że na tatę nie mają żadnych dowodów prócz pomówień i czekają tylko na wyniki badań DNA odnośnie gwałtu. Jeśli sprawa się wyjaśni, zwolnią go z aresztu. Z tego, co wiem, w piątek przyszły wyniki badań i dowodzą, że ojciec nie miał w tym udziału - powiedział młody mężczyzna.

Jak opowiada syn, Anna W. miała przyjść do jego ojca dwie godziny przed tym, jak zgłosiła śmierć dziecka. - Chciała, żeby tata poszedł do niej do domu. Tata nie poszedł. Ona chciała go w to wkręcić. W tym czasie ta trzecia osoba przebywała u Anny W. - stwierdził mężczyzna. Dodał, że ojciec wychował jego i dwójkę rodzeństwa i nigdy nie podniósł ręki na żadne z nich.