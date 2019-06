Zabójstwo 9-miesięcznej Blanki. Matka dziewczynki mówiła, że nie chce córki

- Matka Blanki bywała w takim stanie, że nie mogliśmy nad nią zapanować. Biegała po osiedlu, chciała wbiec pod samochód - powiedziała krewna zamordowanej 9-miesięcznej dziewczynki w Polsat News. Do śmierci niemowlęcia doszło w piątek w Olecku (woj. warmińsko-mazurskie).

Krewna aresztowanej matki dziecka., Anny W. twierdzi, że rodzina "zrobiła wszystko", żeby nie odpuścić do tragedii. Podkreśliła, że bliscy dziewczynki cieszyli się, że trafiła ona do rodziny zastępczej.

- Powiedziała, że chce iść na leczenie, żebym zawiozła ją do Suwałk. Była w takim stanie, że nie mogliśmy nad nią zapanować. Biegała po osiedlu, chciała wbiec pod samochód - opowiada krewna. W takich sytuacjach Blanka była przekazywana pod opiekę babci.

O dziwnym zachowaniu kobiety wspomina też pracownica MOPS. - Zachowanie matki było nieadekwatne do sytuacji. Chodziła z wózkiem po mieście, chciała wetknąć obcym ludziom dziecko - powiedziała Wirtualnej Polsce Edyta Truszczyńska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

Od dawna brała narkotyki

Zdaniem rodziny Anny W. kobieta miała problemy jeszcze przed narodzinami Blanki. Mieszkała wtedy w innym miejscu, ale tam też były interwencje policyjne, bo często była pod wpływem środków odurzających, m.in. amfetaminy. - Trafiała do szpitala na SOR w takim stanie, że sami byliśmy w szoku - mówi krewna.

Kobieta twierdzi, że zarówno rodzina, jak i sąsiedzi zgłaszali do MOPS i na policję, że dziecko nie jest bezpieczne z Anną W. Policja temu zaprzecza. Komendant wojewódzki Policji w Olsztynie wydał oświadczenie w tej sprawie. Twierdzi, że funkcjonariusze nie wiedzieli o tym, że dziecko wróciło do rodziców. Taką decyzję podjął sąd w marcu tego roku.