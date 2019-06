Olecko. Nowe fakty ws. śmierci 9-miesięcznej Blanki. Policja wydała oświadczenie

Wiemy więcej na temat bulwersującego zabójstwa 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka w warmińsko-mazurskiem. W odpowiedzi na zarzuty dotyczące zaniedbań, policja wydała w tej sprawie oświadczenie. Pojawia się też coraz więcej szczegółów na temat okrutnej zbrodni.

"Uprzejmie informuje, że to z inicjatywy Policji dziecko w listopadzie ubiegłego roku zostało odebrane rodzicom. Związane było to z podejmowanymi interwencjami w stosunku do rodziców dziewczynki oraz okolicznościami, w jakich do nich dochodziło. O sytuacji informowaliśmy zarówno Sąd, jak i inne instytucje. Policja nie otrzymała informacji, że decyzją sądu dziecko wróciło do rodziców, nie znamy uzasadnienia tej decyzji, jednakże w ostatnim czasie nie było zgłaszanych interwencji policyjnych w stosunku do tej rodziny" - czytamy w piśmie cytowanym przez rmf24.pl.