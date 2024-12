Katastrofa w Kazachstanie. Media: Samolot mógł zostać ostrzelany

W katastrofie, która miała miejsce w okolicach miasta Aktau, zginęło 38 z 67 osób na pokładzie. Początkowo jako przyczynę wypadku podano zderzenie ze stadem ptaków, co miało spowodować awarię systemu sterowania. Samolot miał być przekierowany do Machaczkały, ale ostatecznie skierowano go do Aktau.