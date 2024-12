Dramatyczne relacje ocalałych z katastrofy. "Nie martw się. Żyję"

Subchonkuł Rachimow, jeden z pasażerów, opowiedział o dramatycznych chwilach, które przeżył na pokładzie. - Samolot próbował wylądować dwa-trzy razy, ale to mu się nie udało. To było gdzieś w rejonie Groznego - powiedział Rachimow dziennikarzom rosyjskiej telewizji RT. Dodał, że gdyby nie manewr pilota, wszyscy by zginęli. - Dziękujemy pilotowi, uratował nas swoim manewrem. Gdyby nie on, wszyscy byśmy zginęli - podkreślił.