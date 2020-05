Okładki tygodników. Wybory 2020 na tapecie "Newsweeka" i "Do Rzeczy"

Ostatni tydzień przyniósł nam wiele emocji związanych z wyborami prezydenckimi w Polsce. To właśnie temat wyborów i ich ewentualnego terminu jest poruszany w ukazujących się w poniedziałek tygodnikach. Nie brakuje też kwestii związanych z epidemią koronawirusa.

Tematem wyborów prezydenckich i ich terminu, który stał się kością niezgody w Zjednoczonej Prawicy, zajęły się "Newsweek" oraz tygodnik "Do Rzeczy".

Okładki tygodników. Wybory 2020 okładką "Newsweeka"

Okładka pierwszego pisma dobitnie wskazuje na na chaos związany z wyborami prezydenckimi, którego świadkami jesteśmy od kilku tygodni. Na stronie tytułowej widzimy Zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z podpisem: "Coś Ty zrobił z Polską?".

Okładka "Newsweeka" ukazała się już w piątek, 7 kwietnia. "Wyjątkowo już dziś okładka najbliższego Newsweeka. W numerze m. in. kulisy cyrku z wyborami, podsumowanie prezydentury Dudy i dziennik S.Chwina z czasów wirusowych" - czytamy w tweecie Tomasza Lisa, redaktora naczelnego tygodnika.

Zobacz też: Wyborów 10 maja nie będzie. Kto kogo ograł?

Okładki tygodników. Wybory prezydenckie 2020 również w "Do Rzeczy"

Tematem bezpośrednio związanym z wyborami prezydenckimi zajmie się także tygodnik "Do Rzeczy". Na okładce widzimy zdjęcia Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego. Obaj panowie są w maskach ochronnych. Podpis pod zdjęciami jest następujący: "Nocny Zwrot. Jaka przyszłość ma koalicja Zjednoczonej Prawicy?".

Podpis na okładce jednoznacznie nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłą środę. Późnym wieczorem ukazała się informacja o tym, że Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński doszli do porozumienia w kwestii wyborów korespondencyjnych. Najważniejszym warunkiem Porozumienia było to, żeby wybory prezydenckie zostały przełożone na późniejszy termin. Jak na konferencji w Sejmie mówił Jarosław Gowin, te "na pewno nie odbędą się w maju". Zgodnie z osiągniętym konsensusem, Porozumienie zagłosowało przeciwko senackiemu wetu ws. wyborów korespondencyjnych.

Sama koalicja mogła zostać wystawiona na próbę już kilka dni później. W sobotę na Nowogrodzkiej zwołano nagłe posiedzenie zarządu Zjednoczonej Prawicy. Według doniesień mediów, część polityków z koalicji domagała się przeprowadzenia wyborów prezydenckich już 23 maja. Takie rozwiązanie mogłoby prowadzić do przejścia Jarosława Gowina do opozycji, co oznaczałoby mniejszościowe rządy PiS.

Na okładce "Do Rzeczy" widzimy jeszcze temat sędziego Kamila Zaradkiewicza. Podpis pod zdjęciem nawiązuje do artykułu "Gazety Wyborczej", która nieprzychylnie wyraziła się na temat sędziego, wyznaczonego przez prezydenta Andrzeja Dudę, do pełnienia obowiązków I prezesa Sądu Najwyższego do czasu wyboru nowego prezesa SN.

Okładki tygodników. Kamil Zaradkiewicz i Sąd Najwyższy okładką "Sieci"

Temat sędziego Kamila Zaradkiewicza i Sądu Najwyższego będzie tez omawiany w tygodniku "Sieci". Będzie to wywiad na temat jednej z jego pierwszych decyzji po wyznaczeniu na urząd przez Andrzeja Dudę.

Jednak okładką tygodnia "Sieci" jest temat związany z epidemią koronawirusa. "W nowym numerze "Sieci” dziennikarze podejmują istotne dla życia społeczeństw w dobie pandemii koronawirusa zagadnienie - czy rzeczywiście kwarantanna i zamrożenie gospodarki jest słusznym rozwiązaniem" - czytamy na Twitterze.