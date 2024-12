Jechali do wypadku. Wylądowali w rowie

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 9 rano na ul. Energetyków w Łodzi. Jak wynika z nieoficjalnych informacji serwisu miejskireporter.pl, strażacy jechali do wypadku. Niestety, ich pojazd stracił przyczepność, wpadł w poślizg i wjechał do rowu. Miało się to stać zaledwie 500 metrów od miejsca, do którego mieli dotrzeć.