30. dzień protestów. Tysiące na ulicach Tbilisi. "Będzie nas więcej"

Protesty, trwające nieprzerwanie od 28 listopada, wywołało zawieszenie przez partię rządzącą Gruzińskie Marzenie negocjacji w sprawie przystąpienia Gruzji do UE. Demonstranci żądają ogłoszenia nowych wyborów parlamentarnych i wyboru nowego prezydenta kraju. Prezydentka Salome Zurabiszwili i przedstawiciele partii opozycyjnych uznają głosowanie w poprzednich wyborach z 26 października za zmanipulowane.

Prezydentka Gruzji krytykuje sobotnie wybory prezydenckie. "To parodia"

Premier Irakli Kobachidze w piątek ponownie zapowiedział, że jeśli Zurabiszwili odmówi w niedzielę opuszczenia swojej rezydencji Pałacu Orbeliani grozi jej zatrzymanie przez policję. - Ostrzegamy, że jeśli zmusimy ją do opuszczenia pałacu i przeniesiemy ją do zakładu karnego, będzie to bardzo zła sytuacja - stwierdził.