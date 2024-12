Prezydentka Gruzji krytykuje sobotnie wybory prezydenckie. "To parodia"

"Wszystko jest parodią. Wszystko to nie ma nic wspólnego z procesem politycznym. To jest najsmutniejsze, ponieważ państwo stało się parodią. Jest to obrzydliwe dla nas wszystkich " - powiedziała polityczka podczas spotkania z mediami, cytowana przez gruzińską agencję Interpressnews.

"To rodzaj prowokacji, obraża to naszą przeszłość, tradycję, kulturę, by w ten sposób traktować instytucje niepodległego kraju. To jest niedopuszczalne" - podkreśliła.