Ambasador UE w Gruzji o decyzji rządu. "Całkiem nowa rzeczywistość"

- Dziś obudziliśmy się w całkowicie nowej rzeczywistości. To, co wydarzyło się wczoraj, jest wbrew polityce wszystkich poprzednich gruzińskich rządów oraz sprzeczne z wolą znacznej większości Gruzinów - powiedział w rozmowie z serwisem InterpressNews ambasador UE w Gruzji, Paweł Herczyński, odnosząc się do decyzji o zawieszeniu rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej do 2028 r.