Ojciec Tadeusz Rydzyk znów ma szansę na miliony. Politycy PiS pomagają mu zbierać pieniądze z 1 proc.

Ojciec Tadeusz Rydzyk bardzo dba o swoje finansowe imperium. By ułatwić Polakom rozliczenie podatku za ubiegły rok do pomocy zapędził polityków PiS. Pracownicy wielu biur poselskich i senatorskich za darmo wypełnią PITy, ale pod jednym warunkiem. 1 proc. z podatku trzeba przekazać na fundację związaną z ojcem Rydzykiem.

Ojciec Tadeusz Rydzyk w Sejmie (PAP, Fot: Rafał Guz)

- Czy można u Państwa rozliczyć PIT za ubiegły rok?

- Oczywiście. Prowadzimy zapisy do naszego pracownika, który się tym zajmuje. Zapraszamy zwłaszcza emerytów, którzy nie zawsze radzą sobie z PIT-ami.

- A co z przekazaniem 1 proc. podatku?

- Wpisujemy fundację Nasza Przyszłość. Nikt się na to nie skarży.

Podobnie brzmiące rozmowy odbyliśmy z kilkoma pracownikami biur polityków PiS, m.in. z biurem prof. Mirosława Piotrowskiego, europosła PiS.

Media pomagają

Wszystko za sprawą ojca Tadeusza Rydzyka, który namówił do współpracy polityków PiS. Toruński duchowny od kilku tygodni zabiega o to, by jak największa kwota z 1 proc. trafiła do fundacji z nim związanych. W toruńskich mediach pojawiają się informacje zachęcające do przekazywania podatkowego odpisu na fundację Nasza Przyszłość. Na stronie internetowej Radia Maryja tekst dotyczący 1 proc. znajduje się na samej górze.

- Pomóżcie nam kształtować jeszcze lepiej – religijnie i patriotycznie – wasze dzieci i młodzież. Chodzi o możliwość przekazania 1 proc. z podatku dochodowego na Fundację Nasza Przyszłość. Wszyscy płacą podatki – emeryt, rencista i pracujący. W sprawozdaniu podatkowym wpiszcie numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość – przekonuje ojciec Tadeusz Rydzyk.

Podobną akcję duchowny prowadził w latach ubiegłych. - Gdyby milion ludzi, chociażby tylko po złotówce płaciło, to mamy już milion złotych. Niech nikt tego nie zmarnuje, to będzie zapisane w Niebie – mówił w ubiegłym roku na antenie Radiu Maryja. W akcję Rydzyka zaangażowali się m.in. Jan Szyszko, Stanisław Piotrowicz i Beata Kempa.

W ubiegłym roku Kancelaria Sejmu nie chciała się odnieść do zaangażowania pracowników biur poselskich na rzecz ojca Tadeusza Rydzyka. - Pracodawcą dla pracowników biura poselskiego jest poseł. Oznacza to, że pytania o potwierdzenie przytoczonych okoliczności oraz ich ewentualną ocenę powinny być skierowane do konkretnego parlamentarzysty. Kancelaria Sejmu nie sprawuje tego typu nadzoru w odniesieniu do biur poselskich – napisało biuro prasowe.

Prawie tyle co WOŚP

Zaangażowanie polityków PiS w pozyskiwanie 1 proc. z podatku zwraca się ojcu Rydzykowi z nawiązką. Dwa lata temu z tego tytułu na konto fundacji Nasza Przyszłość wpłynęło 5 mln zł. dla porównania, WOŚP Jerzego Owsiaka uzyskał w ten sposób 7 mln zł.

